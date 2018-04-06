Kulüplerden AA'ya kutlama

İSTANBUL

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 98 yaşında. Anadolu Ajansının 98. yılını kutlar, nice 98 yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz."

Galatasaray'ın mesajı:

"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan ve ulusumuzun bağımsızlık mücadelesindeki rolüyle Cumhuriyet tarihimizde özel bir yeri olan Anadolu Ajansı bugün 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Galatasaray Spor Kulübü olarak ülkemizin gelişme ve ilerleme sürecinin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansının yayın hayatına başlamasının 98. yıl dönümünü kutlarız."

Beşiktaş'ın mesajı:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir misyon yüklenen Anadolu Ajansı, bugün 98. kuruluş yılını kutluyor. Yıllar içerisinde teknolojik yeniliklerle birlikte içeriğini ve dağıtım ağını genişleten Anadolu Ajansının 98. yaşını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz."

Trabzonspor'un mesajı:

"Türkiye'nin milli mücadeledeki sesini duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının yayın hayatına başlamasının 98. yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dileriz."

Başakşehir'in mesajı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla kurulan ve o günden bugüne ülkemizde doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ilk adresi olan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyoruz."

Kasımpaşa'nın mesajı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 98 yaşında. Anadolu Ajansının 98. yılını kutlar, nice 98 yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz."

TFF'nin mesajı:

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye'nin 98 yıldır spor, sosyal, ekonomik, günlük ve siyasal yaşamının tanığı olan Anadolu Ajansına nice yıllar diliyoruz."