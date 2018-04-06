Spor camiası AA'yı kutladı

ANKARA

Futbol ve voleybol kulüpleri ile spor federasyonları, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajlarda "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." denilirken, Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün mesajında, kurulduğu günden beri Anadolu takımlarının sesini duyuran AA'nın bundan sonra da destek vermeye devam edeceğinden kuşkunun olmadığı ifadeleri yer aldı.

Voleybolda şampiyonluk mücadelesi veren Halkbank Spor Kulübünün, yönetim kurulu imzasıyla yayımladığı mesajda "AA'nın 98. yaşı kutlu olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, doğru, tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesi olan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılarının daim olmasını temenni ederiz." denildi.

Ziraat Bankası Spor Kulübü de mesajında, AA'yı, 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

Atalı: "AA çok önemli bir görevi ifa etmektedir"

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde alınan dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla gündeme gelen eskrimde de Federasyon Başkanı Murat Atalı, şu mesajı paylaştı:

"Kurtuluş ateşiyle yanıp kavrulan aziz milletimizin destansı mücadelesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla 98 yıl önce bugün kurulan Anadolu Ajansı, bir asra yaklaşan mazisi boyunca milletimizin verdiği her onurlu mücadelenin destekçisi ve habercisi olmayı başarmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de, vatanımızın bekası söz konusu olduğunda yerli ve milli kalabilen Anadolu Ajansı, dünya geleceğinin inşa edildiği bu kritik süreçte ülkemiz adına çok önemli bir görevi de ifa etmektedir.

Anadolu Ajansı aynı zamanda, sporu futboldan ibaret saymayan ve ay-yıldızlı bayrağımız için dünyanın dört bir köşesinde mücadele veren tüm branşlardaki sporcuları destekleyen haber ve yayın politikasıyla, Türk sporuna da önemli hizmetler vermektedir. Türkiye Eskrim Federasyonu olarak, son yıllarda ülkemize kazandırdığımız büyük başarıların kamuoyuna duyurulmasında Anadolu Ajansının yaptığı katkı için bir kez daha şahsınıza ve çalışanlarınıza şükranlarımı sunuyor, Anadolu Ajansının ve tüm çalışanlarının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın Türkiye'nin en zorlu dönemlerinde kurulduğunu belirterek, "Milli mücadele döneminden bu yana halkın sesi olan, en hızlı en doğru haberleri halka sunan, spor camiasının her zaman yanında olan, basın dünyasının saygın kuruluşlarından Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Gerek 15 Temmuz'da gerekse de Afrin harekatında ve ülkemizin daha birçok mücadelesinde canını dişine takarak hayatı pahasına bizlere haber ulaştıran Anadolu Ajansının tüm fedakar çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim." sözleriyle 98. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu adına Başkan Abdullah Topaloğlu mesajında, Anadolu Ajansının, Türk basınının öncü kuruluşu olduğunu, 100 yıla yakın geçmişiyle de Türk sporunun gelişme, yaygınlaşma ve tanıtılmasında önemli katkılar sağladığını belirterek, "Türk okçuluğunun her zaman yanında yer alan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Voleybol ve Atletizm Federasyonları da mesajlarıyla 98. kuruluş yıl dönümünde AA'yı kutladı.