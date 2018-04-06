Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Ajansına kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının (AA), Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün kuruluş genelgesinde vurguladığı üzere, Anadolu Ajansının görevinin, "ulusal ve kutsal bir savaş olan Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'ya ve dünyaya en doğru haberlerle aktarması" olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle, kurulduğu tarihten itibaren üstlendiği doğru ve tarafsız haber sorumluluğunun, AA'nın vazgeçemeyeceği bir Milli Kurtuluş Savaşı mirası olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"6 Nisan 1920'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından biridir. Bu duygularla, AA'nın temellerini atan Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'nin şahsında hayatta olmayan tüm mensuplarınıza şükranlarımı sunuyorum. AA'nın kuruluş yıl dönümünde, tüm çalışanlarına, çalışmalarında başarılar diliyorum."







