Cenaze fuarında yeni akım malzemeler tanıtıldı

AMSTERDAM

Uitvaart.com ve BDK Media tarafınca bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Westerkerk Kilisesi'nde fuarda, Hristiyan dininin cenaze törenlerinde kullanılan yeni akım cenaze malzemeleri ve törenleri tanıtıldı.

❮ ❯ Hollanda'da cenaze fuarı düzenlendi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da cenaze fuarı düzenlendi. Uitvaart.com ve BDK Media tarafınca bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Westerkerk Kilisesi'nde fuarda, Hristiyan dininin cenaze törenlerinde kullanılan yeni akım cenaze malzemeleri ve törenleri tanıtıldı. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı ) 14.04.2018 Abdullah Aşıran 1 / 17

Fuarda, cenaze törenleri türleri, farklı materyal ve ağaçlardan yapılan tabutlar, tabut süslemeleri, cenazeye katılan yakınlara verilebilecek çeşitli hediyeler, mezar taşları ile törenler için alternatif müzikler sunuldu.

Cenaze organize şirketleri, sunulan malzemeler ve törenler hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

Muhabir: Abdullah Aşıran