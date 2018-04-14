Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu, Avrupa'nın en modern camisi olarak anılan Köln Merkez Camisi'nin, Almanya’da ve Avrupa’da bütün Müslümanların ortak değeri olduğunu söyledi.

KÖLN

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, "Açık Cami Günü" dolayısıyla camiyi ziyarete gelenlere hitaben yaptığı konuşmada, camilerin Müslümanların hayatındaki en önemli mekanlar olduğunu vurguladı.

Camilerde dini hizmetlerin yanı sıra sosyal hizmetlerin de verildiğini ifade eden Aşıkoğlu, "Köln Merkez Camisi, Almanya’da ve Avrupa’da bütün Müslümanların ortak değeridir." dedi.

Aşıkoğlu, camilere sahip çıkılması gerektiğine dikkati çekerek, "Camilerimizi çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirelim. Camiler herkesin huzur bulacağı mekanlardır." diye konuştu.

Köln Merkez Camisi'nin 9 Haziran 2017'de ibadete açıldığını hatırlatan Aşıkoğlu, caminin Köln'ün siluetine zenginlik kattığını söyledi.

Aşıkoğlu, caminin şehrin önemli turistik mekanlarından biri haline geldiğini ve bugüne kadar uzman ilahiyatçılar rehberliğinde camiyi yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini anlattı.

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özkan DİTİB Genel Merkezini de içeren bu yapının sadece bir cami olmadığını, eğitimden kültüre çok sayıda faaliyetin gerçekleştirdiği bir külliye olduğunu, geniş bir yelpazede ürün sunan DİTİB Alışveriş Merkezi'nin de bu yapıyı bir cazibe merkezi haline getirdiğini belirtti.

Özkan, camiyi ziyarete gelen Alman ve diğer yabancıların özellikle caminin iç süslemelerine hayran kaldığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Mesut Zeyrek



