Netanyahu'dan Suriye operasyonuna destek

KUDÜS
Başbakan Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımına karşı durma kararını desteklediklerini belirtti.
- ABD Esed rejimini vurdu
- ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı
- 'Suriye'deki kimyasal saldırılar cevapsız bırakılamazdı'
- Türkiye'den Suriye operasyonuna yönelik ilk açıklama
- ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'ye ilk dalga saldırı sona erdi
- Suriye'ye saldırı Amerikan medyasında geniş yer buldu
- ABD'nin Esed rejimine saldırısına Rusya'dan tepki
- 'AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır'
- NATO, Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak
- Putin'den operasyona tepki: Rusya en sert şekliyle kınamaktadır
- 'Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı'
- Fransa'dan Suriye'nin geleceğine dair üç öncelik
- BMGK Rusya'nın talebiyle acil toplanıyor
- Lübnan, Cezayir, Ürdün ve Kuveyt'ten Suriye operasyonu açıklaması
- NATO üyelerinden ABD'ye destek
- Pentagon’dan 'Suriye saldırısı' açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması
- 'Suriye rejimi tekrar kimyasal silah kullanırsa ABD vurmaya hazır'
Esed rejimine yönelik operasyona işaret eden Netanyahu, "ABD'nin aldığı ve İngiltere ile Fransa'nın desteklediği karar, bu ülkelerin kimyasal silahla mücadele taahhüdünün beyanla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Beşşar Esed, kitle imha silahlarını ele geçirme ve kullanma konusundaki sorumsuz çabaları, uluslararası hukuka saygısızlığı ve İran güçlerinin Suriye'de üs kurmasına izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attığını bilmeli." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, Başkan Trump'ın kimyasal silah kullanımı ve yaygınlaştırılmasına karşı durma kararına İsrail'in tam destek verdiğini bir yıl önce açıkça belirttiğini hatırlatarak, bu konuda Başkan Trump'ın kararlılığında ve İsrail'in desteğinde bir değişme yaşanmadığını vurguladı.
Muhabir: Mustafa Deveci