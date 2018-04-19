İngiltere'de son 69 yılın en sıcak nisan ayı yaşanıyor

İngiltere'de 1949'dan bu yana nisan ayının en sıcak günü yaşandı.

LONDRA

Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada, ortalama 28,5 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bugünün son 69 yılın en sıcak nisan günü olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Adanın tamamında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle halkın yanlarında içme suyu bulundurması ve uyarıların olduğu su birikintisi, nehir ve göletlerde yüzmemesi tavsiye edilen açıklamada, pazar günü koşulacak Londra Maratonuna katılacaklara dağıtılacak suların miktarının da artırılacağı duyuruldu.

Kurum ayrıca yüksek polen seviyesi dolayısıyla alerjisi olanların önümüzdeki günlerde rahatsızlık duyabilecekleri uyarısında bulundu.

Özellikle İngiltere'nin güneydoğusundaki başkent Londra'da hissedilen hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla Londralılar ve kenti ziyaret eden turistler başkentin parkları ve ünlü Thames Nehri kıyısındaki alanlarda güneşleniyor. Sıcak havaya rağmen turistler şehrin "London Eye" ve "Parlamento Meydanı" gibi merkezi yerlerini gezmeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyen birçok kişinin şemsiye taşıması dikkati çekiyor.

Meteoroloji uzmanları, ülke genelindeki hava sıcaklığının gelecek hafta mevsim normallerine inerek ortalama 12 derece seviyelerine düşmesinin öngörüldüğünü bildiriyor.

Ülkedeki en sıcak nisan günü 29,4 dereceyle 1949'da ölçülmüştü.

Muhabir: İnci Gündağ



