Rus büyükelçiden İngiliz hükümetine suçlama

LONDRA

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya vatandaşı Yulia Skripal ile görüşme taleplerini geri çevirmesinin Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu savundu.

Büyükelçilik rezidansında son bir aydaki 3. basın toplantısını düzenleyen Yakovenko, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesiyle ilgili son gelişmeleri ve İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri harekatla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

İngiltere’nin Skripal olayıyla ilgili soruşturmayı saydam şekilde yürütmediğini öne süren Yakovenko, resmi makamlara yönelttikleri soruların da yanıtsız kaldığını söyledi.

Rusya vatandaşı Yulia Skripal'i görme taleplerinin de yanıtsız kaldığını anlatan Yakovenko, "İngiltere, Viyana Sözleşmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle görüşmeyi reddettiği açıklamasının gerçekliğinden emin olamıyoruz." diye konuştu.

Sergey ve Yulia Skripal'in olaydan sonra görüntülenmediğine, seslerinin bile duyulmadığına dikkati çeken Yakovenko, her iki kişinin de hayatta olup olmadıklarını sormanın meşru olduğunu kaydetti.

Yakovenko, durumun, kendilerine İngiltere’de iki Rusya vatandaşının kaçırılması gibi görünmeye başladığını söyledi.

İngiltere Milli Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill'in, Rus ajanların, Skripal ailesini son beş yıldır takip ettiğine ilişkin iddiasını da yanıtlayan Yakovenko, böyle bir şey varsa İngiliz hükümetinin bunu açıklamak için neden bugüne kadar beklediğini sordu.

Yakovenko, geçen ay Londra’daki evinde ölü bulunan Rus havayolu şirketi Aeroflot’un eski Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Glushkov ile ilgili soruşturmanın da saydam şekilde yürütülmediğini savundu.

İngiliz makamlarından bilgi alamadıklarını anlatan Yakovenko, “Soruşturma gizli. Ne olup bittiği konusunda fikrimiz yok. Bu, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Suriye

ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye düzenlemeleri gündemde olan askeri harekatla ilgili de Yakovenko, "Suriye hükümetine karşı herhangi bir askeri müdahale, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırıdır." dedi.

Yakovenko, ABD, İngiltere ve Fransa’nın askeri harekat için dezenformasyonu bahane olarak kullandıklarını ileri sürdü.

Duma’da yaşandığı iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili somut delil bulunmadığını savunan Yakovenko, Rus uzmanların Duma’da yaptığı incelemede kimyasal iz bulamadığını ve hastanelerde de kimyasal tedavi gören kimse olmadığını öne sürdü.



Muhabir: Tayfun Salcı