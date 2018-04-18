TÜBİTAK Başkanı Mandal, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 193, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde 51 ve Bilim Şenliği Destekleme Programları kapsamında 120 projenin desteklenmeye değer bulunduğunu bildirdi.

ANKARA - Mehtap Yılmaz

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, 2017-2018 döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 193, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde 51 ve Bilim Şenliği Destekleme Programları kapsamında 120 projenin desteklenmeye değer bulunduğunu bildirdi.

Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurumun Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki söz konusu programların, öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuk, genç ve yetişkinlerin bilime yönelmesi için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Mandal, bu kapsamda 2007 yılında geliştirilen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programıyla, bilginin toplumla buluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını, mümkün olduğunca görselleştirilmesini ve etkileşimli uygulamalarla anlaşılır biçimde aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.

Proje süresi 12 ay olan bu programda destek miktarının 120 bin lira olduğunu belirten Mandal, "Program kapsamında hazırlanacak projelerde, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedefleniyor." diye konuştu.

"Bilim şenliklerine 100 bin lira destek"

Mandal, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı ile de öğretmenlere ve akademisyenlere, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Program kapsamında 2007 yılından itibaren çağrıya çıkıldığını hatırlatan Mandal, proje süresinin 12 ay ve destek miktarının 120 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Mandal, 2015 yılından bu yana çağrıya çıkılan, Bilim Şenliği Destekleme Programı'nın detaylarına ilişkin bilgi verirken de şunları söyledi:

"Programla bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması amaçlanıyor. Bu kapsamda sergi, gösteri, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar ve söyleşiler gibi etkinlikler düzenleyerek, katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanmasını, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini hedefliyoruz. Destek miktarı 100 bin lira olan Bilim Şenliği Destekleme Programı'nda proje süresi 12 ay."

"Programlar 50 ilde tanıtıldı"

Söz konusu programlara 2017-2018 çağrı döneminde başvuruların ilk kez e-imza ile alındığını anlatan Mandal, bu dönemde 50 ilde tanıtımlar gerçekleştirilerek, programlara ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Mandal, bu çalışmaların, ilgiyi ve başvuru sayısını önemli oranda arttırdığına işaret ederek, "2017-2018 döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve Bilim Şenliği Destekleme Programları çağrıları kapsamında başvurular büyük ölçüde arttı." dedi.

Desteklenen proje sayıları hakkında da bilgi veren Mandal, "Söz konusu çağrı döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 193, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde 51 ve Bilim Şenliği Destekleme Programları kapsamında ise 120 proje desteklenmeye değer bulundu." diye konuştu.