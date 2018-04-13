BİLECİK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, partisinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını, yakında büyük kongrenin gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Daha sonraki hedefin yerel ve genel seçimler olduğunu belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu seçimler Türk İslam coğrafyasının en önemli ve tarihi seçimleridir. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Bunu asla unutmayın. Bu çadırın direğini ayakta tutan da bir tek lider vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için bilerek kasten ve tamamen herkes ona topyekun saldırıyor. Ve bir doğum yapıyoruz. Bu mübarek topraklarda nasıl Osmanlı'nın kuruluşu yaşandıysa yeni bir kuruluş yaşanıyor. Bu seçimler çok önemli. Topyekun saldıracaklar ve her türlü şeyi mubah görüp saldıracaklar."

"Bu memleket geçmişte yüzde 7 bin faizi gördü"

Geçmişte Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 87'sinin faize gittiğini hatırlatan Zeybekci, şunları söyledi:

"Bu memleket geçmişte yüzde 7 bin faizi gördü. Bir gecede 46 milyar doları batırdıkları bankalardan aldılar götürdüler. Bu memlekette toplanan 100 lira verginin 87 lirası faize gidiyordu. Devlet maaşları IMF'den aldığı borçla ödüyordu. O dönemler IMF Türkiye masası şefi geldiği zaman hükümetler bakanlar hizaya girerdi. Başbakan ve başbakan yardımcıların üzerinde olan yetkilerle ekonomi bakanı gönderdiler bu memlekete. O günlerle bugünleri kıyaslayın Anayasa kitapçığı atıldı diye bunlar oldu. Şimdi yeri göğü inletiyoruz. Hainlerin inlerinin sonuna kadar gidiyoruz. Gerekirse yeri göğü başlarına yıkıyoruz. 15 Temmuz işgal girişimine rağmen Türkiye'nin performansını görüyorsunuz."

"Türkiye çökmüyor, aman demiyor, teslim olmuyor"

Zeybekci, dünyada en büyük 20 ekonomi arasında 2017'de bir numaralı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

2018'de de aynısı olacağını vurgulayan Zeybekci, "Büyük bir ihtimalle karın ağrıları bu. O kadar bastırıyorlar, her yerinden vuruyorlar. Çökmüyor, 'aman' demiyor, teslim olmuyor. Çünkü bizim genetiğimize aykırı. Aslında dönüp tarihe bir baksalar çok iyi görecekler. Bu milletin genetiğine aykırı, teslim olmasını bilmiyor. Diz çökmesini bilmiyor, 'aman' demesini bilmiyor. Milyonlarca şehit veriyor, kırılıyor ama bir kere 'aman' demiyor. Artık geçti o günler Allah'ın izniyle. Başı dik, alnı açık. Bir zamanlar gelip de bizi hizaya dizen IMF'nin yayınladığı rapor, 'Dünyanın 13'üncü ekonomisi, Avrupa'nın en büyük 5'inci büyük ekonomisi. Hedef daha yukarısı, durmak yola devam." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "İlimize gelen bakanlardan bir müjde alıyoruz, siz de özel geldiniz ama bir müjdeniz olacak mı?" sorusuna Zeybekci, "Bizim Orman ve Su İşleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız gittikleri yerde, özellikle Orman ve Su İşleri Bakanımız gittikleri yerde derki, 'Heybem dolu geldim.' Şuraya gölet, orman, baraj falan. Tabi onun arkasından konuşmaya ben çıkarım, 'Heybe yok.' Bizim işimiz onun heybesini doldurmak, onun heybesi doluysa bilin ki, bunun müsebbibi biziz. Onun için ona sayalım." yanıtını verdi.

Bakan Zeybekci, ziyareti öncesi Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Tarih Şeridini gezdi. Bir süre kent merkezinde yürüyen Zeybekci, çocukları sevdi, vatandaşlarla sohbet etti.



Muhabir: Harun Kaymaz, Muharrem Cin