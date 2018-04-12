Ukrayna ile STA'da son viraj

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı bu yıl içinde bitirir, hatta bunu onaylar, 2019'un başından itibaren de uygulamaya koyarız diye temenni ediyorum." dedi.

ANKARA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv ile bakanlıkta bir araya geldi.

Kubiv ile en son geçen yıl ekim ayında görüştüklerini hatırlatan Zeybekci, bundan sonraki süreçte daha sık görüşmeleri gerektiğine inandığını kaydetti.

Bugün, Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) 11. Dönem Toplantısı'nın Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla yapıldığını ve toplantı metninin imzalandığını bildiren Zeybekci, "Toplantının sekreteryası ve hazırlıkları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılıyor ve biz oradan çıkan sonuçları bakanlık olarak çok yakından takip edeceğiz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri zıplama noktasına getirecek Serbest Ticaret Anlaşması'nı, bu yıl içinde bitirir hatta bunu onaylar, 2019'un başından itibaren de uygulamaya koyarız diye temenni ediyorum. Develet Başkanlarımızın koyduğu önce 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolarlık ticaret hedeflerine de ulaşmak için sürece, elimizde daha zengin enstrümanlarla başlarız." diye konuştu.

Kırım ile ilgili görüşlerini de aktaran Zeybekci, Ukrayna'nın dostu olarak her platformda onların toprak bütünlüğünü savunduklarını ve Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını da reddettiklerini vurguladı.

Soydaşların kültürel kimliklerinin korunması için uğraştıklarını ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı hareketlerin sone ermesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Zeybekci, "Ukrayna tarafından kapatılan Kırım limanları ile ülkemiz arasında, doğrudan gemi seferlerine izin vermedik. Bu tüm Türkiye'deki limanlarda istisnasız uygulanmaktadır. Çıkış noktası Kırım olan hiçbir geminin de Türkiye'ye gelmesine de müsade etmiyoruz. Bu konuda Ukrayna'nın, Rusya karşısındaki hassasiyetini ve politikalarını da sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Ukrayna için stratejik bir partnerdir"

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv de Türkiye ve Ukrayna arasında 10 senelik soğuk bir dönemden sonra iki ülkenin 3 senelik sıcak bir dönem geçirdiğini, ekonomi ve ticaret alanında güzel ve başarılı bir iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Bu iş birliği çerçevesinde iki ülke arasında ticaret, bilim ve eğitim alanlarında görüşmeler yapıldığını aktaran Kubiv, iki ülkenin iş birliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için müzakereleri devam eden STA'nın imzalanacağına inandığını ifade etti.

Kubiv, Ukrayna'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 7'sinin Rusya'nın işgalinde olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomisinin yüzde 20'sini kaybeden Ukrayna'nın bu zorluklardan kurtulup büyümeye başlaması güzel bir avantajdır. Türkiye, Ukrayna için iyi ve stratejik bir partnerdir." dedi.

Türkiye ziyaretinde gerçekleştirdiği toplantılarda STA'nın önünde engel teşkil edebilecek konuların giderilmesine yönelik konuları konuştuklarını belirten Kubiv, "Mayıs-Haziran gibi yapılmasını planladığımız toplantılarda STA'nın imzalanmasından önce son görüşmeleri yapmayı düşünüyoruz. Halklarımızın ve devlet başkanlarımızın iradesini STA'nın imzalanmasıyla somutlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Kubiv, Ukrayna'daki özelleştirme sürecinin de devam ettiğine işaret ederek, bu sürecin özellikle orta ölçekli işletmelerin ilgisini çekebileceğini dile getirdi.

Muhabir: Dilara Zengin, Mehtap Yılmaz