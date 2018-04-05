Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

Beşiktaş Kulübünden, Başkan Orman'ın Göztepeli futbolcu Demba Ba ile ilgili sözlerine ilişkin "Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz." açıklaması yapıldı.

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü, Fikret Orman'ın Göztepeli futbolcu Demba Ba ile ilgili sözlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı oluşturmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe Kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir. Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz."

Muhabir: Ercan Çakar