Bakan Kurtulmuş'tan Suriye açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna ilişkin, "Ümit ederiz ki aklı selim hakim olur bu bölgede." dedi.

ŞANLIURFA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ziyaretinin ardından gazetecilerin, "Suriye rejimine yönelik operasyona" ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden bir çatışma ortamı bulunduğunu ve bu çatışmanın son 4-5 yılda vekalet savaşlarına döndüğünü belirten Kurtulmuş, bunun artık bitmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Suriye halkının uzun yıllardır zulme maruz kaldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vekalet savaşlarının bir limiti vardır, biz bunu yıllar evvel söylüyorduk. Özellikle Suriye ölçeğinde bu limitlerin çoktan dolduğu kanaatindeyim. Eğer vekalet savaşları bir an evvel sona erdirilip, Suriye'de halkın istediği istikamette bir demokratik yeni Suriye'nin inşası yolunda adımlar atılmazsa, devam etmekte olan bu vekalet savaşlarının başta ABD ve Rusya arasındaki gerilimi artıracağı, ardından da bölgesel gerilimlerin artırılmasına yol açacağını tahmin ediyorduk. Bugün geldiğimiz nokta, o noktadır. Yani bu anlamda gerilimler bir çatışma ortamına doğru sürüklenmiştir. Ümit ederiz ki aklı selim hakim olur bu bölgede. Bütün ülkelere düşen sorumluluk Suriye halkının geleceğinin düzgün bir şekilde inşa edilmesine yardımcı olmaktır."

"Yeni Suriye'yi nasıl inşa edeceğiz üzerine yoğunlaşılmalıdır"

Türkiye olarak her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Nihayetinde bu ülkelerin hepsi gelip geçici, Suriye halkı Türkmenleri, Arapları, Kürtleriyle orada yaşayacak. Bizim Türkiye olarak amacımız, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayarak, herkesin kendisini ifade edebileceği demokratik yeni bir Suriye'nin inşasıdır. Ümit ediyoruz ki bu gerilimler bir an evvel azalır. Ancak şunun da altını çizmek isteriz, halkına uzun yıllardır zulmeden, hatta kimyasal silahları bir şekilde kullandığı tespit edilen bir rejimin de gerçekten bundan sonra Suriye'de uzun süre iş başında kalmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Bütün uluslararası camia, hep beraber yeni Suriye'yi nasıl inşa edeceğiz, bunun üzerine yoğunlaşılmalıdır."



Muhabir: Halil Fidan