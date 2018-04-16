Şırnak'ta üç asker şehit oldu

Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç askerin şehit olduğu ve bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

4 terörist teslim oldu

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere de yer verildi.Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.