22 yaşında beşinci romanını yazıyor

Fotoğraf: AA/Uğur Subaşı

SAKARYA - Onur Orhan

İlkokulda yazdığı şiir, hikaye ve kompozisyonlarla öğretmeninin dikkatini çeken 22 yaşındaki Betül Saray, öğretmeninin "Sen ileride büyük bir yazar olacaksın. Bu yolda devam et." tavsiyesi üzerine hikaye alanında çalışmalar yapmaya başladı. 9'uncu sınıfa geldiğinde annesine roman yazma fikrini aktaran Saray, onun da desteğiyle fantastik macera alanında ilk kitabı "Koruyucu"yu piyasaya çıkardı.

Serinin devamı olan "Üçüncü Yoldaş" ve "Anahtar" kitaplarını da kısa zamanda okurla buluşturan Saray, çocukken günlüğüne yazdığı kitap hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Okurlarından büyük ilgi gören genç yazar, dördüncü ve beşinci romanını piyasaya çıkarmak için destek bekliyor.

"Tahminimden daha güzel yorumlar aldım"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olan Betül Saray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap aşkının çocukluğundan geldiğini ama yazar olma fikrini öğretmeni Mürvet Ceylan'ın oluşturduğunu anlattı.

Saray, 9'uncu sınıfa gelince sürekli fantastik macera alanında kitaplar okuyup film seyrettiğini anlatarak, "Yaklaşık 1,5 senede her bir kitabı tamamladım. Şu ana kadar üç kitabım var. Üçü de aynı seriye ait. Üçleme fantastik macera." diye konuştu.

Piyasaya çıkmayan "Mor" adlı psikolojik ağırlıklı bir kitabının daha bulunduğunu aktaran Saray, şu anda 5'inci romanını yazdığını dile getirdi.

Çalışmaların çok güzel gittiğini anlatan Saray, "Çok güzel geri dönüşler aldım. Tahminimden daha güzel yorumlar aldım. 'İkinci kitap ne zaman çıkacak? Merak ediyoruz, çok sürükledi.' diyorlar. Gelen mesajlardan birinde şöyle diyordu; 'Çalışıyorum, iş yerindeyken okuyorum. Senin yüzünden müşteriye kalkamadım, beni şikayet edecekler.' Bu, benim açımdan da motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Kitap çıkarmak sadece hayaldi"

Betül Saray, eski günlüklerinde kitap çıkarmanın sadece hayalden ibaret olduğunu yazdığını ama şimdi bunun gerçeğe dönüştüğünü vurgulayarak, kitap çıktıktan sonra emeğinin karşılığını aldığını söyledi.

En büyük destekçisinin annesi olduğunu dile getiren Saray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kitapların çıkması için kendisini benden daha fazla adadı. 'Koruyucu' adlı kitabımı ilk yazmaya karar verdiğimde 9. sınıftaydım. Mutfağa gidip anneme dedim ki, 'Anne, ben bir kitap yazmaya başladım. Bunun roman olmasını istiyorum, bil istedim.' 'Konusu ne, yazabilecek misin, bastırması zor.' şeklinde cümle kullanmadan, 'Tamam, sen yaz bitir, sadece buna odaklan, ben bütün basım ve tanıtım işleriyle ilgileneceğim.' dedi. Öyle de yaptı, sözünü tutuyor. Öyle bir adamışlığı var ki açıkçası şanslıyım bu konuda."