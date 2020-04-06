Ulus Dağı ile Murat Dağı'nın zirvelerinde AA dövizi açıldı

BALIKESİR/KÜTAHYA

Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 rakımlı Ulus Dağı ile Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nın zirvelerinde döviz açarak kutlandı.

Sındırgılı dağcılar, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Marmara'nın ikinci yüksek noktası olan 1764 rakımlı Ulus Dağı'nın zirvesine tırmandı. Zirvede, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan dağcılar, "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" dövizi açtı.

Ekrem Yavaş, buradaki açıklamasında, AA'nın yıllardır tarafsız ve doğru haber yaptığını, her zaman zirvede olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının doğru, tarafsız nice haberler yapması temennisiyle, bu zirve gibi hep zirvede kalmasını ve insanlara hizmet etmesini diliyoruz. Çünkü bir toplumun hizmet alabilmesi doğru haberle çok orantılı. Her kurumun işini en iyi şekilde yapmasıyla alakalıdır. Anadolu Ajansı da bu konuda örnek bir kuruluş. Ülkemizde daha nice yıllar hizmet vermesi ve bizleri haberdar etmesi temennisiyle."

Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gediz Belediyesi, Evliya Çelebi Anadolu Lisesi, Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan kayak sporcuları da 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Sporcular, zirvede "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" dövizi açtı.

Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki kayak sporcularıyla bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Anadolu Ajansı ülkemizin sesini başarılı şekilde tüm dünyaya 98 yıldan beri duyuruyor. İnşallah bundan sonra da duyurmaya devam edecek. AA için Murat Dağı zirvesine tırmanmaktan onur duyduk." ifadelerini kullandı.