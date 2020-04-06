Bakan Soylu'dan Anadolu Ajansına kutlama

İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Sadece bizim değil Türkiye'yi doğru iletişimle buluşturmak isteyen görsel ve yazılı medyanın en önemli kaynağı." dedi.

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) sadece yöneticilerin değil Türkiye'yi doğru haberle buluşturmak isteyen görsel ve yazılı medyanın en önemli kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AA'nın vatandaşları doğru ve tarafsız haberle beslediğini vurguladı.

Soylu, "Sadece bizim değil, Türkiye'yi doğru iletişimle buluşturmak isteyen görsel ve yazılı medyanın en önemli kaynağı. Çok uzun yıllardan beri yaptığı hizmetleri kanıksamayan, onun üzerine koyan hem de kendisini geliştiren bir anlayış." dedi.

AA'nın, Türkiye'nin güzide bir kuruluşu olduğunu ifade eden Soylu, muhabirinden Genel Müdürlükteki çalışanına kadar tüm personelinin, kuruluş misyonunu yükseltmek üzere gayret gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, AA'nın habercilikte dünyaya örnek olması temennisinde bulunarak kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Muhabir: Sertaç Bulur, Orhan Onur Gemici



