Milliler kürek yarışlarında 12 madalya kazandı

Milliler, Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

ANKARA

Milli sporcular, Hırvatistan'da yapılan Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda 12 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de bu sene 35'incisi düzenlenen yarışlara, 6 ülkeden 69 kulüp katıldı.

Milliler, organizasyonu 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın:

Barış Ertürk-Emre Kubilay Oğuz (Genç Erkekler İki Tek)

Besim Tolga Şahinoğlu-Onat Kazaklı (Büyük Erkekler İki Tek)

Bayram Sönmez-Enes Yenipazarlı (Hafif Kilo Büyük Erkekler İki Çifte)

Azra Alkan (Yıldız Kızlar Tek Çifte)

Gümüş:

Oğuzhan Acar-İlyas Çağatay Ürdem (Yıldız Erkekler İki Tek)

Besim Tolga Şahinoğlu-Onat Kazaklı (Büyük Erkekler İki Tek)

Bayram Sönmez (Hafif Kilo Büyük Erkekler Tek Çifte)

Mert Kaan Kartal-Fatih Ünsal (Hafif Kilo Büyük Erkekler İki Çifte)

Petek Hepsağ-Didem Sürer (Genç Kızlar İki Çifte)

Bronz:

Fatih Ünsal (Hafif Kilo Büyük Erkekler Tek Çifte)

Fuad Rafail-Selahattin Gürsoy (Büyük Erkekler İki Çifte)

Oğuzhan Acar-İlyas Çağatay Ürdem (Genç Erkekler İki Tek)