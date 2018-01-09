Denizli'deki darbe girişimi davasında karar

Denizli'de darbe girişimine ilişkin davada eski Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özbakır ve eski Albay Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır.

DENİZLİ

Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski Albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.