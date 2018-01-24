Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "ABD'nin son kararları, Amerika'nın İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecinde dürüst bir ara bulucu olmadığını gösterdi." dedi.

GAZZE

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin devletinin başka bir ülkenin sınırları içerisinde kurulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Heniyye, hareketin Gazze'deki Siyasi Bürosunda düzenlediği basın toplantısında, Filistin davası, uzlaşısı, Gazze'deki durum ve Lübnan'daki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve ABD'nin son kararlarıyla, Filistin meselesinin çözümünün Ürdün'ün aleyhine olması için çalıştıklarını ifade eden Heniyye, "Alternatif bir vatan, başka bir yurt kabul etmiyoruz. Kudüs ve Batı Şeria'da Ürdün'ün aleyhine bir çözümü reddediyor, bu komploya karşı koymada Ürdün ile aynı safta yer alıyoruz. Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir." dedi.

Heniyye, hareketin İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'ya ilişkin kararlarından Ürdün'ün duyduğu endişeyi anlayışla karşıladığını söyledi.

Bölgede ABD politikalarıyla mücadele etmek için güçlü ittifaklar oluşturma yönünde yeni hareketlenmeler bulunduğunu aktaran Heniyye, bu ittifakların "İsrail devletinin tanınmaması ve direniş stratejisi unsurlarını" benimseyeceğini ifade etti. Heniyye, söz konusu ittifaklara dair ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bölge ziyaretinden "rahatsız" olduklarını ifade eden Heniyye, Arap ve İslam ülkelerindeki halkların ABD'nin bölgedeki politikasına "öfkeli" olduğu belirtti.

"Trump yönetimi, bölgeyi Siyonizm ve Siyonistlerin hizmetine sunuyor"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA), yönelik mali yardımlarında kısıntıya gitmesini de kınayan Heniyye, şunları söyledi:

"ABD'nin son kararları, Amerika'nın İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecinde dürüst bir ara bulucu olmadığını gösterdi. ABD, söz konusu kararlar ve Pence'in dün Knesset’te (İsrail parlamentosu) yaptığı konuşmayla İsrail ile stratejik ittifak konumuna geçmiştir. Trump yönetimi, Arap ve İslam milletlerinin ihtiyaç ve menfaatlerini dikkate almıyor, bölgeyi Siyonizm ve Siyonistlerin hizmetine sunuyor."

Türkiye'ye teşekkür

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde 14 Ocak'ta Hamas mensubu Muhammed Hamdan'ı hedef alan bombalı saldırı konusunda da Heniyye, "Bu saldırı, sadece Hamas hareketine değil, Lübnan'daki tüm Filistin varlığına yöneliktir." dedi.

Bu saldırının Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını da hedef aldığını savunan Heniyye, patlamada şüpheli olarak aranan Ahmed Beytiyye'yi yakalayarak Lübnanlı yetkililere teslim eden Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde 14 Ocak'ta meydana gelen patlamada Hamas mensubu Hamdan yaralanmıştı.

Muhabirler: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Hamdi Yıldız, Safiye Karabacak