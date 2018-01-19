Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçışı sürüyor

Son iki günde katliam ve şiddet olaylarından kaçan 100'den fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı,

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Myanmar'da katliam ve şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e sığınmaya devam ediyor.

Cox's Bazar kenti civarındaki Ukhiya alt bölgesinden üst düzey yetkili Mohammed Mikaruzzaman, Myanmarlı ve Bangladeşli yetkililerin, Arakan eyaletinden kaçan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönme planını ele almak üzere hafta başında bir araya gelmesinin ardından, Myanmar'dan Bangladeş'e kaçışların devam ettiğini bildirdi.

Mikaruzzaman, son iki günde 100'den fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e giriş yaptığını ifade etti.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ülkelerine iade edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken Mikaruzzaman, çok az bir hazırlık yapıldığını söyledi.

Mikaruzzaman, "Son birkaç gündür, geri dönüşün muhtemel rotasını görmek için bazı sınır noktalarını gezdim ancak henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil." dedi.

Arakanlı Müslümanları temsil eden örgütler tarafından dün yapılan ortak açıklamada, Arakan eyaletinde Myanmar askerlerinin, aşırılıkçıların ve diğerlerinin soykırıma varan barbarlığına tanıklık eden bu mültecilerin Myanmar'a nasıl geri gönderileceğinin soru işareti olduğu vurgulanmıştı.

Arakanlı mültecilerin hoşgörü ortamı oluşturulmadan Myanmar'a geri dönmek istemediği vurgulanan açıklamada, bu kişilerin Bangladeş'teki kamplardan evleri yerine Myanmar'daki barınma merkezlerine nakledilmesinin kabul edilemeyeceği belirtilmişti.

Nepido'da geri dönüş süreci görüşüldü

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Nepido'da düzenlenen toplantıyla ilgili açıklama yapan Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanı Win Myat Aye, Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönüş sürecinin gelecek hafta başlatılmasının planlandığını dile getirmişti.

Muhabir: Zehra Ulucak