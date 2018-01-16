BMMYK'dan Arakanlı Müslümanlar için eve dönüş açıklaması

CENEVRE

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Myanmarlı ve Bangladeşli yetkililerin başkent Nepido'da Rohingyaların Myanmar'a geri dönüşlerine ilişkin lojistik konuları ele almak üzere toplanmasını değerlendirdi.

Sığınmacıların evlerine ancak kendi tercihleriyle dönebilmelerini arzu ettiklerini söyleyen Mahecic, "Sığınmacıların Bangladeş ve Myanmar'a geri dönüşlerinde güvenliklerinin garanti altına alınmasını sağlamak için müzakerelerin bir parçası olmaya ve sorunları dinlemeye hazırız." dedi.

Mahecic, Arakanlı Müslümanların evlerine dönüşlerinde çözüm gereken büyük zorluklar olduğunu vurgulayarak, Müslümanların ülkelerine geri dönme planının "uluslararası standartlara uygun, güvenli ve gönüllülük esasına dayanması" gerektiğinin altını çizdi.

Halen Arakan eyaletinde bulunan Müslümanların durumunun tespiti ve insani yardım yapılabilmesi için bölgeye engelsiz ve acil erişim izni verilmesi çağrısında bulunan Mahecic, Bangladeş'teki kamplardaki insani yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

Nepido'da geri dönüş süreci görüşüldü

Myanmarlı ve Bangladeşli yetkililer, Arakan eyaletinden kaçan Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönme planını ele almak üzere dün bir araya gelmişti.

Nepido'da gerçekleştirilen toplantıyla ilgili açıklama yapan Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanı Win Myat Aye, Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönüş sürecinin gelecek hafta başlatılmasının planlandığını dile getirmişti.