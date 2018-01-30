İdlib'deki hava saldırıları bir ayda 270 bin kişiyi yerinden etti

BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, İdlib'in kuzeyindeki hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle 15 Aralık'tan bu yana 270 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, İdlib'in kuzeyindeki hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle 15 Aralık'tan bu yana 270 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Mueller, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de 13,1 milyon kişinin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Mueller, 6,1 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 5,5 milyon kişinin ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Suriye rejimini, kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını engellemekle suçlayan Mueller, Şam'ın kırsalında ve Doğu Guta'da ocak ayının ilk on gününde kuşatma altındaki bölgelerde 25'i kadın, 30'u çocuk 81 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Tıbbı tahliye bekleyen 21 kişi hayatını kaybetti

Aralık ayında 29 kişinin bölgeden tahliye edildiğini, tıbbi tahliye bekleyen 21 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Mueller, ''İdlib'in kuzeyinde hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle 15 Aralık'tan bu yana 270 bin kişi yerinden edildi.'' dedi.

Mueller, Afrin'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

''Doğu Guta'da çocuklar aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya''

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da geçen yıl rejimin, BM'nin insani yardım konvoyu taleplerinin sadece yüzde 27'sini onayladığını ifade etti.

Suriye'de kuşatma altında yaşayanların yüzde 94'ünün Doğu Guta'da olduğunu anlatan Allen, beş yaş altı çocuklarının yüzde 12'sinin aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.



Muhabir: Betül Yürük