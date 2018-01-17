Lüksemburg'dan Filistin çağrısı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, "Avrupalılar olarak Filistinlilerin de devlet kurma hakkına sahip olduğunu göstermeliyiz" dedi.

BRÜKSEL

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Filistinlilerin de devlet kurma hakkına sahip olduğunun gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine İsrail-Filistin sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Asselborn, "Avrupalılar olarak Filistinlilerin de devlet kurma hakkına sahip olduğunu göstermeliyiz." dedi.

Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıması halinde aralarında Lüksemburg'un olduğu diğer ülkelerin de onu takip edeceğini vurgulayan Asselborn, henüz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde konuya ilişkin ortak bir tutum bulunmadığını ifade etti.

Asselborn, AB ülkelerinin tek çizgide bulunmamasının, AB'nin Ortadoğu'da aktif politika geliştirmesini imkansız kıldığı değerlendirmesinde bulundu.



