Makedonya'da Türkçe eğitim sorunları devam ediyor

Makedonya'danın batısında bulunan Kırçova kentindeki bir lisede Türk öğrencilerin eğitimi boykot etmesi ülkede defalarca dile getirilen Türkçe eğitim sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

ÜSKÜP - DZİHAT ALİJU

Yıllardır eğitimci ve idari şartların yetersizliğinden yakınan Makedonyalı Türkler, bu kez Kırçova’daki Mirko Milevski Belediye Lisesi'nde Türkçe eğitim gören öğrencilere imkanların sağlanamaması nedeniyle şikayetçi oldu.

Ülkede eğitimde ikinci yarı yılının 22 Ocak'ta başlamasıyla öğretmenlerin eksik maaş almaya devam etmesi ve ulaşım sorunlarının çözülmemesi üzerine ailelerinin de desteğini arkasına alan öğrenciler eğitimi boykot etmeye başladı. Öğrenciler, sorunları çözümüne kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, Kırçova’daki Türk öğretmenlerin yıllardır maaşlarını tam alamadıklarını söyledi.

Kırçova'da Türkçe eğitimin başladığı 10 yıldır sorunun var olduğuna işaret eden İbrahim, kurumlar arası iletişimsizlikten kaynaklanan öğretmenlerin bu sorununa çözüm bulunması amacıyla bazı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

İbrahim, öğretmen olarak işe girmiş olsa da eğitim vermeye gitmeyenler nedeniyle Kırçova’daki Türk öğretmenlerin maaş alamadıklarını ifade ederek, “İktidara gelmemizle bu sorunu çözmek için net bilgilere ve verilere ulaştık.” dedi.

Çevre köylerden okula gelen öğrencilerin ulaşımını sağlayan otobüslerin eski olması dolayısıyla da ulaşım sorunu yaşandığını aktaran İbrahim, “Esasen en büyük sıkıntı öğretmenlerin maaş alamama durumu ancak ulaşım da çözülmesi gerek bir sorun. Öğrenciler ve veliler tamamen Türk öğretmenlerin yanında bir duruş sergilediler. Bu duruştan dolayı onları tebrik etmek gerek. Eğitim konusunda Kırçova Türkleri arasında ciddi bir dayanışma var.” diye konuştu.

Öte yandan geçmiş dönemde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının (TİKA) okula ek bina inşaatı gerçekleştirdiğini hatırlatan İbrahim, dönemin belediye başkanının okulun adının Mehmet Akif Ersoy olacağına dair söz verdiğini ancak bunun yapılmadığını belirtti.

İbrahim, ilerleyen dönemlerde öğrenci sayısının da artmasıyla Mehmet Akif Ersoy lisesinin tamamıyla bağımsız bir lise olabileceğini aktardı.

Sorunların çözümü için Devlet Bakanı Adnan Kahil ve bazı ilgili kurumlarla görüşmelerine devam ettiklerini söyleyen İbrahim, “Bu doğrultuda önümüzdeki hafta belediye başkanı ile son bir defa görüşüp çözüm bulunacağını ümit ediyoruz çünkü haklı bir davanın peşinde koşmaktayız. Kesinlikle oradaki Türk öğretmenlerinin sorunu çözülecektir.” ifadelerini kullandı.

İbrahim, süreci başarılı şekilde atlatıp en kısa zamanda Türkçe eğitimin Kırçova’da devam edeceğini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Okulda coğrafya öğretmenliği yapan Elmedin Karareşit ise düz lise dördüncü sınıf ile elektroteknik bölümündeki ikinci ve üçüncü sınıf derslerinin parasını alamamalarından şikayetçi oldu.

Elektroteknik bölümünün Makedonca dilinde dört yıl, Türkçe okuyan öğrenciler de ise üç yıl olduğunu anlatan Karareşit, Türkçe okuyan öğrenciler için de 4 yıllık eğitim olması halinde Türk öğrencilerin pedagog veya müdür yardımcısı gibi ellerinden alınan haklarının iade edilebileceğini kaydetti.

Ulaşım konusundaki sorunlar hakkında gerekli kurumlara konuyu ilettiklerini söyleyen Karareşit, sorunlar çözülene kadar öğrencilerin boykota devam edeceklerini vurguladı.