Pentagon'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Pentagon, TSK'nın Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.

anasayfa > dünya, Zeytin Dalı Harekatı 20.01.2018 Muhammed Bilal Kenasari Washington DC

Pentagon'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada “Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan DEAŞ'ı ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

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