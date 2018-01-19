Rusya, Afrin’deki askerlerini çekmeye başladı

TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekat öncesinde, bazı Rus askeri unsurları bölgeden ayrıldı.

AZEZ

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için geri sayım sürerken, Rusya askeri polisini bölgeden çıkarmaya başladı.

AA’nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor.

Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.

Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı. ​

Muhabir: Mohamad Misto, Levent Tok