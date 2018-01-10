TİKA'dan Somali'ye eğitim desteği

TİKA tarafından, Somali Bilimler ve Sanat Akademisi Merkezine tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali Bilimler ve Sanat Akademisi Merkezine tadilat ve donanım desteği verdi. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Somali’nin kültür, dil ve tarihini araştırmak üzere kurulmuş olan Somali Bilimler ve Sanat Akademisine tadilat ve donanım desteğinde bulundu.

Proje kapsamında 180 kişilik konferans salonuna yeni bir sahne yapılarak, salonun aydınlatma ve soğutma sistemleri yenilendi. Ayrıca konferans salonunun dışında kuruma ait diğer iki hizmet binasının iç ve dış boya işleri tamamlanarak kuruma elektronik ve büro malzemesi desteğinde bulunuldu.

Proje kapsamında yapılan teslim törenine Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Koordinatör Yardımcısı Ali Kurt, Somali Planlama Bakanlığı temsilcileri, Bilimler ve Sanat Akademisi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Muhabir: Dildar Baykan