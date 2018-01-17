Beşiktaş kupada adını çeyrek finale yazdırdı

ANKARA
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Osmanlıspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 4-1 kazanan Beşiktaş çeyrek finale yükselen ekip oldu.
34. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde topla buluşan Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada Regattin'in şutunda ceza alanı içinde Özer Hurmacı'dan seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda rakip savunmaya çarpan top kornere çıktı. Bu pozisyonun ardından kullanılan köşe atışında hatalı çıkış yapan kaleci Tolga Zengin'den seken topa Maxsö kafayla kötü vurunca, tehlike büyümeden sona erdi.
53. dakikada ceza alanı sol tarafında topla buluşan Necip Uysal, ceza alanı içindeki Tolgay Arslan'a topu aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
65. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan penaltı noktasına gönderdiği topu Mustafa Pektemek ıskaladı. Bu futbolcunun arkasındaki Lens topu önünde buldu ancak vuruşunda kaleci Hakan Arıkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.
74. dakikada geriden atılan uzun pasta, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda, kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Lens'in sol taraftan penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Pektemek, topu ağlarla buluşturdu: 0-1
86. dakikada Musa Çağıran topu rakibinden kaparak ceza alanı içindeki Cikalleshi'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlara gitti: 1-1
87. dakikada Mitrovic'in Umar'ı düşürmesiyle Osmanlıspor penaltı atışı kazandı. 88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cikalleshi, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1
Osmanlıspor rakibini 2-1 yenmesine karşın kupaya son 16 turunda veda etti.
Muhabir: Ömer Hakan Kibar