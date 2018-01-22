Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

KAYSERİ
Galatasaray Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.
13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Yasin Öztekin'in pasında sağ kanatta Rodrigues topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı Eren Derdiyok yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1
19. dakikada sol kanttan rakiplerini çalımlayarak ceza alınına giren Feghouli'nin pasında, altıpas ön çizgisinde topla buluşan Eren Derdiyok'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2
29. dakikada Kayserispor yarı alanının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan'ın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasından yükselen Feghouli'nin kafa şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin az farkla yanından auta çıktı.
37. dakikada Kayserispor'dan Sapunaru savunamadan çıkarken topu Eren Derdiyok'a kaptırdı. Bu futbolcunun pasında, ceza alınan giren Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
52. dakikada Kayserispor atağında Amorim'in pasında sol kanatta topla buluşan Güray Vural'ın ceza alanına yaptığı ortada Umut Bulut kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2
57. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Lopes'in ara pasında ceza alınan giren Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Sapunaru'nun kafa şutunda kale direğinin sağ köşesine yönelen meşin yuvarlağı Muslera kornere çeldi.
60. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alınana gönderdiği topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bekleyen Şamil Çinaz'a çıkardı. Şamil'in sert şutunda kaleci Muslera soluna giden topu güçlükle çeldi. Boşta kalan topu kapan Mendes'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Amorim'in şutunda top Muslera'da kaldı.
81. dakikada Donk'un uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Sinan Gümüş ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sinan Gümüş'ün yerden gönderdiği şut kaleci Lung'un ayağına çarparak kornere çıktı.
90+1. dakikada kendi yarı alanından kaptığı topu taşıyan Ndiaye'nin pasında ceza alanına sağ çaprazdan giren Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Muhabir: Murat Asil