İSTANBUL

Galatasaray'da 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi kulüp başkanı Dursun Özbek, üyelerle bir araya geldi.

Dursun Özbek, Gayrettepe'de bulunan kendisine ait otelde üyelere yemek verirken yönetim, disiplin, sicil ve denetleme kurulu aday listesinde bulunan kişileri tanıttı.

"Bu ödülü Galatasaray'ın alması lazım"

Organizasyonda üyelere hitap eden başkan Özbek, Galatasaraylıların 21 Ocak Pazar günü itibarıyla kim seçilirse seçilsin el birliği yapmaları gerektiğini belirterek, "Şampiyonluğa giden, çok iyi organize olmuş, çok değerli bir takımımız var. Başında da yine çok değerli bir hocamız var. Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray. Şampiyonluğun ucunda yaklaşık 250 milyon lirayı bulan çok önemli bir ödül mevcut. Bu ödülü Galatasaray'ın alması lazım. Tüm koşulları hazırladık." diye konuştu.

"Şampiyonluk yolunda rakiplerimizle savaşalım"

Seçimi erkene alma sebeplerini üyelere aktaran Özbek, şunları söyledi:

"Seçimin şimdi yapılmasının sebebi, rekabetin ve tartışmalarının önüne geçmek. Kendi içimizdeki tartışmalara ve rekabete şimdi son verip şampiyonluk yolunda rakiplerimizle savaşalım. Kendi içimizdeki mücadeleyi bırakıp el birliğiyle Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda destekleyelim. Yine Galatasaray Sportif AŞ için de bu sene çok önemli. Finansal yapının kuvvetlendirilmesi ve faiz yükünün azaltılması konusu, olmazsa olmaz durumda."

Muhabir: Mehmet Fatih Duman