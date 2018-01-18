Galatasaray kupada çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

İZMİR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

33. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Belhanda'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yasin, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Gomis'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Feghouli'nin aktardığı topla penaltı noktası yakında buluşan Yasin Öztekin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

53. dakikada Gomis'in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray İzmir'den turla dönüyor

İlk maçta 3-0 üstünlük kurduğu Bucaspor karşısında rövanşta ilk yarıyı Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda Sofiane Feghouli ile farkı 3'e çıkardı. Müsabakadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, kupada son 8 takım arasına kaldı.

Fatih Terim'le 3'te 3

Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve gelen teknik direktör Fatih Terim, takımıyla 3. resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamla Süper Lig'de Göztepe karşısında 3-1'lik galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor'a karşı iki maçı da kazandı.

Goller

Bu sezon kupada ilk kez forma giyen Gomis, ligin ilk yarısında attığı 14 golün ardından kupada da gol sevinci yaşadı.

Bucaspor karşısında takımının 2. golüne imza atan Yasin Öztekin, bu sezon kupada 3. golüne ulaştı. Yasin Öztekin kupanın 5. turunda Sivas Belediyespor'a 2 gol atmıştı.

Skoru 3-0'a taşıyan Feghouli, bu sezon ligdeki 3 golün ardından kupada da ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Bucaspor tribününden atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka kısa süre durakladı. Müsabakayı 4571 kişi takip etti.

Muhabir: Ali Korkmaz