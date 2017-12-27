Kardemir Karabükspor'un en istikrarlıları: yabancılar

Sezona ilk 10 hedefiyle başlayan ancak zor günler geçiren ve Süper Lig'in dibine adeta demir atan Kardemir Karabükspor'da yabancı oyuncular istikrarlarıyla ön plana çıktı.

KARABÜK-Ahmet Özler

Sezona ilk 10 hedefiyle başlayan ancak hem sportif hem de ekonomik açıdan zor günler geçiren ve Süper Lig'in dibine adeta demir atan Kardemir Karabükspor'da yabancı oyuncular istikrarlarıyla ön plana çıktı.

Teknik direktör Erkan Sözeri ile 6 maça çıkan ve daha sonra Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile el sıkışan Kardemir Karabükspor, 15. hafta sonunda yoluna Levent Açıkgöz ile devam etti.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin istifa ettiği Karabük ekibi, olağanüstü genel kurulda iş adamı Ziya Ünsal başkanlığında yeni bir yönetime kavuştu.

Sezonun ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada, 2 galibiyet, 3 beraberlikle 12 yenilgi alan Karadeniz ekibi, 9 puanla adeta ligin dibine demir attı.

En istikrarlısı yabancılar

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda 23 oyuncunun forma giyebildiği Karabük ekibinin en istikrarlı oyuncuları yabancılar oldu.

Oynanan 17 karşılaşmanın 15'inde forma giyen Gabonlu milli futbolcu Andre Poko bin 343 dakika süreyle takımının en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekti.

Poko'yu Rumen oyuncular takip etti. 14 maça çıkan Paul Papp bin 226, 15 maçta forma giyen Gabriel Torje ise bin 161 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-mavili ekipte, Hakan Aslantaş, lig maçlarında tercih edilmedi.