PFDK'dan Deniz Naki'ye ömür boyu men

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'yi ömür boyu futboldan men etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Cezanın, 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti olarak uygulanacağı kaydedildi.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman