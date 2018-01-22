ANKARA/KİLİS

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

Azez'den giren kara birlikleri harekata katılıyor

Sahadaki AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi.

Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer alıyor.

❮ ❯ Zeytin Dalı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı ) 22.01.2018 Emin Sansar 1 / 12

Burseya Dağı'ndaki hedefler vuruldu

Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.

PYD/PKK mevzilerine topçu atışları

Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

TSK ve harekata destek veren ÖSO, dün Afrin'e kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinden girerek 11 noktayı ele geçirmişti.

PYD/PKK'nın havan saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü.

Top atışları yapılıyor

Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.

Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor.

Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

Terör örgütü PYD/PKK'dan taciz ateşi

Terör örgütünün işgal ettiği Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki askeri birliğe taciz ateşi açıldı. Bu sırada nöbet tutan bir asker kolundan hafif yaralandı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin anında, misliyle karşılık verdiği olay sırasında Rasulayn'daki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den attığı 3 roket Kilis'e düştü

Öte yandan, Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 3 roket düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olay terör koridorunu yok etme meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni"Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Şunu çok açık, net söylüyorum; bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir" dedi.

Başbakan Yıldırım: Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yok

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ve 50 dakika süren baş başa görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur." dedi.

Çok sayıda tank ve zırhlı araç, Suriye sınırına sevk edildi

Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden sınıra askeri sevkiyat sürüyor.

Takviye olarak gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar, Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine hareket etti.

Vatandaşlar sevkiyat sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Bu arada, TSK'ya bağlı sınır birlikleri de sabahın erken saatlerinden itibaren Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini topçu atışlarıyla vurmayı sürdürdü.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önceki gün Zeytin Dalı Harekatını başlattığını duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

Muhabir: Ömer Koparan, Levent Tok, Eşref Musa, Mohamad Misto, Yasin Dikme, İbrahim Toprak,Hilmi Tunahan Karakaya,Hüseyin Yıldız