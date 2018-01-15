Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da Kazan Soda Elektrik Fabrikasının açılış töreninde konuştu.

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Erdoğan, açılışı yapılan tesisin hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içinde barındırdığını belirterek, "Yatırım maliyeti 1,5 milyar dolar olan bu tesisin, 2 bin 200 kişiyi istihdam ederek yılda 600 milyon dolar ihracat yapacak olması gerçekten iftihar verici bir tablodur. Tamamı yerli kaynaklarla çalışacak bu tesisten yapılacak ihracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak yazılacaktır." ifadesini kullandı.

Tesisin devreye girmesiyle Türkiye'nin, dünya soda külü ihtiyacının onda birini, Avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale geldiğine dikkati çeken Erdoğan, Ciner Grubu'nun ülke dışında Amerika'da da bu alanda yatırım yaptığını söyledi.

"Darbe girişiminin hedeflerinden birisi de ekonomimizdi"

Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, "Bu darbe girişiminin hedeflerinden birisi de ekonomimizdi. Darbe başarılı olsa da olmasa da Türk ekonomisini yerle yeksan etmeye niyetli güçler hemen harekete geçtiler. Saldırının omurgasını her zamanki gibi döviz spekülasyonu oluşturuyordu. 15 Temmuz gecesi darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, ölüm kusan silahlarına eyvallah etmeyen Türk milleti, ekonomik saldırı karşısında da dimdik duruş sergiledi." dedi.

Ankara'da darbecilerin en çok kan döktüğü yerlerden birinin Kahramankazan olduğunu anımsatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"İhracatta rekor tazelediğimiz bir dönemi geride bıraktık"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Darbe gecesinden sonraki iki hafta içinde 20 milyar dolara yakın dövizi bozdurup Türk lirasına geçen, spekülatörlerin başına adeta bir yumruk gibi inen milletimiz, saldırının ekonomik ayağını da çökertmiştir. FETÖ'nün yanı sıra PKK ve DEAŞ'ın da tüm gücüyle sahaya indiği 2016 yılında her şeye rağmen yüzde 3,2 oranında bir büyüme oranına ulaşmayı başardık. Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 7,4'lük bir büyüme oranıyla adeta yeniden şaha kalktığımızı tüm dünyaya ilan ettik.

Yatırımlarda geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir artış yaşandı. İstihdamda yılın ilk on ayında 1,5 milyona yakın artış sağlandı. İhracatta rekor tazelediğimiz bir dönemi geride bıraktık. 2017 yılında 157 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla artık geleceğe çok daha ümitle bakıyoruz. Bugün yine ihracata farklı bir dinamizm katacak bu tesisleri hizmete alıyoruz. Turizmde 30 milyona yaklaşan turist ve 25 milyar dolara yaklaşan gelirle kayıplarımızı telafi etmeye başladığımız bir dönemi geride bıraktık."

ABD'nin terör ordusu kurma planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör ordusu kurma planına ilişkin, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır." dedi.

"Bu ordunun adı kalleşler ordusudur"

Erdoğan, "Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir." diye konuştu.

"Katil sürüleriyle aramıza girmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım."

"Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz"

Erdoğan, "Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine yaptık. 'DEAŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmasını biz asla kabul etmiyoruz' dedik. Eğer biz stratejik, model ortaksak bu işi bizimle yapmak durumundasınız." dedi.

"Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamıza mani olamayacaklar. " diye konuştu.

Afrin'e operasyon hazırlığı

Erdoğan, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir." dedi.

Muhabir: Aynur Ekiz