ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "43. Muhtarlar Toplantısı"nda, Ankara, Batman, Edirne, Giresun, Hatay, İzmir, Karabük, Karaman, Kütahya, Mardin, Ordu, Rize, Sivas ve Şanlıurfa'dan gelen muhtarlarla bir araya geldi.

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Konuşmasına tüm muhtarları selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye'deki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarla Cumhurbaşkanı arasındaki samimi ve hasbi diyaloğun meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Erdoğan, muhtarlarla toplantılara başladıkları günden beri gerek muhtarların gerekse muhtarlar aracılığıyla pek çok vatandaşın, mahallenin ve şehirin sıkıntılarına çözüm bulduklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Muhtarlık Bilgi Sistemi'nin giderek daha etkin şekilde kullanılmaya başlandığına değinen Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde kurulan Muhtarlar Daire Başkanlığı vasıtasıyla da muhtarların ve muhtarlıkların meselelerinin en üst düzeyde ve tek elden takip edildiğini dile getirdi.

Erdoğan, bugün muhtarlara yeni bir müjdesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı belediyelerin kendi inisiyatifleriyle muhtarlık binaları yaptığını ancak çoğu mahallede muhtarlık binasının olmadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her yerinde, ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binaları yapılması kararı aldık. Dün İçişleri Bakanımla birlikte Kaymakamlar Toplantısı'ndan sonra bunu aramızda görüştük ve karara bağladık. Hazine envanterinde bu iş için uygun olan araziler ki Maliye Bakanımızla da bunu paylaştık, valiliklere ve kaymakamlıklara tahsis edilecek. Onlar da imkanlar ölçüsünde bu yerlere muhtarlık hizmet binaları inşa edecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bütün bunlar karşılığında sizlerden tek bir isteğimiz, tek bir beklentimiz var, o da mahallenize en güzel hizmeti yapmanızdır. Sizler mahallenizin, mahalle halkının meseleleriyle ne kadar yakından ilgilenir ne kadar çok derde derman olursanız milletimiz de ülkesine, devletine o derece güçlü şekilde sahip çıkacaktır. Muhtarlıkların nüfus ve alan olarak büyüklükleri konusunda bir düzenlemeye gitmek gerekiyor. 25-30 bin nüfuslu mahalledeki bir muhtarın herkese ulaşması her meseleyle ilgilenmesi elbette mümkün olmaz. Bunun için 2019'da yeni yönetim sistemine geçerken muhtarlıkların nüfus ve alan olarak büyüklükleri konusunda bir alt ve üst sınır getirilmesi düşünülebilir. Özlük haklarından hizmet binalarına kadar her konuda güçlendirdiğimiz, imkan sağladığımız muhtarlarımızdan beklediğimiz verimi alabilmemiz ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. Yine valiliklerimizin ve kaymakamlarımızın, muhtarlarımızın faaliyetlerinin denetimi konusunda da bir sistem kurmalarında ben çok büyük faydalar görüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'Yardımcılarını da göndermeyeceksin' dedim. 'Eğer polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar.' dedim." ifadesini kullandı.

'Suçsuz, günahsızsa zaten bırakıyoruz'

FETÖ ile mücadele konusunda Erdoğan, "Bazen anneler geliyor, 'Benim evladım suçsuz, günahsız' diyor. Kusura bakma. Suçsuz, günahsızsa zaten bırakıyoruz. Demek ki senin evladın da bir yerlere karışmış ama sen farkında olmamışsın. Çünkü bunların uyutma kabiliyeti, morfinleme kabiliyeti çok ileri. Bunlarda takiye var, her numara var." dedi.

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici, başka çıkışları yok. Bu işi bitireceğiz, tek terörist kalmayacak bu ülkede." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken, birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada, bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz." dedi.

"Türkiye, hiç kimsenin kendi ülkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet değildir." diyen Erdoğan, "Türkiye, ABD'nin bölgemizdeki tutarsız politikalarının makasına getirilebilecek bir ülke hiç değildir. Türkiye, AB'nin bölgemizdeki gelişmeler karşısında sergilediği kifayetsizliğin bedelini ödemek zorunda olan bir ülke de değildir." ifadesini kullandı.

'Bize bedel ödetmekten söz edenlere diyoruz ki hodri meydan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bedel ödetmekten söz edenlere diyoruz ki hodri meydan. Bu coğrafya, nice büyük medeniyetlerin, nice büyük milletlerin doğuşuna şahitlik ettiği gibi, nice kibir abidesi azametli güçlerin çöküşünü de görmüştür. " dedi.

Erdoğan, "Biz 200 yıldır dört bir yandan üzerine üşüşen leş kargaları, akbabalar tarafından didiklendiği halde hala dimdik ayakta kalabilmiş bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya kuzey Suriye'de, işte oralar hep Misakımilli'nin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu...Gereği neyse bunu görecekler. Kimse orada yeni bir devlet kurma gayreti içine girmesin. "

"FETÖ'cü alçaklar, masumla suçluyu birbirine karıştırarak yürütülen operasyonların, yapılan yargılamaların itibarını sarsmak için akla hayale gelmeyecek yollara başvurdular, başvuruyorlar." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle kuştu:

"Benim kurmay subayım da, o da ayrı bir cambaz, şu anda psikiyatrik vaka olduğuna dair raporlar uydurmuş. Cezaevinden çıkabilmek için bu yollara da başvuruyorlar. Tabii tekrar bu noktada avukatlarımız sürece dahil oldular, böyle bir şey söz konusu değil ama bunlar her şeyi yapar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşınızda ne Osmanlı'nın 'hasta adam'ı ne Cumhuriyetin 'çömez devlet'i ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var." dedi.



Muhabir: Enes Kaplan