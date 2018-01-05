Sanatçı arkadaşları Münir Özkul'u anlattı

İSTANBUL

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Özkul'un yaşamını yitirmesinin ardından, birçok sanatçı duygularını dile getirdi.

Sanatçı Ediz Hun, çok büyük bir sanatçının kaybedildiğini ifade ederek, Özkul ile birçok filmde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Özkul'un Adile Naşit ile evli çifti canlandırdığı filmlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Hun, "Olağanüstü güzel bir insandı. Zarif, kibar, güler yüzlü. Bizle nasıl konuşuyorsa, kamera karşısında da o derece doğaldı. Çok büyük bir sanatçıydı. Hislerini doğal bir şekilde aktarmayı başaran nadir sanatçılardan birini kaybettik. Üzüntüm çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Zamanı gelince kayboluyoruz, başka bir aleme göçüyoruz. Hayatın kanunu bu. Ama anılardır mühim olan. O anılarda da Münir Özkül'un yeni başta gelir." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit de Özkul'u "Türk sinemasının dev sanatçısı" olarak nitelendirerek, "Türk sinemasının güçlü, büyük aktörü, iyi yürekli insanı, canım ağabeyim sevgili Münir Özkul. Birçok filmde birlikte yer aldığım ustam. Arkanda bıraktığın nice filmlerin ve iyiliklerinle her zaman saygı, sevgi ve hasretle bizlerle seyircilerinle olacaksın. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Özkul'un tüm sevenlerine, Türk sinemasına ve yıllarca ona çok büyük bir özenle bakan eşiyle kızına başsağlığı dileyen Koçyiğit, çok büyük bir değerin kaybedildiğini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Uzun zamandır hastaydı ve kimseyle görüşmek istemiyordu, haklıydı. Ama şu anda acısı yüreğimi yaktı. Çünkü çok uzun yıllar birçok filmde birlikteydik. Yeri doldurulamayacak çok özel, büyük bir sanatçı. Hakikaten o kadar güzel eserler bıraktı ki ardında, her zaman yaşayacak, hep bizimle beraber olacak."

"Hababam Sınıfı efsanesi"

Sanatçı Süleyman Turan, üzüntüsünü dile getirerek, Özkul ile beraber çalışma şansını bulduğunu, güzel zamanlar geçirdiğini söyledi.

Turan, "Müthiş bir oyuncuydu. Sinemamızın kilometre taşlarından olan Hababam Sınıfı efsanesi vardır. Onunla özdeşleşmiş, Münir Özkul efsanesini yaşatmıştır. Bütün hayatını sanata adamış, önemli bir ağabeyimizdi. Önemli bir sanatçı figürüydü gösteri dünyasında. Ailesine sabır diliyorum." dedi.

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, sosyal medyada da daha önceden Özkul'un hayatını kaybettiğine dair haberler çıktığını, ancak bunun gerçek olmasının kendisini çok üzdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her ölüm erken ölümdür, 93 yaşında olmasına rağmen. Bizim hafızamızda Münir ağabey, Münir hoca olarak feyiz aldığımız bir sanatçı olarak kalacak. Türk tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum. Şehir tiyatrosunda da birlikte olduk. Daha sonra ramazan programlarında, dizilerde karşılaştık. Onunla oynamak büyük bir zevkti. Ondan öğreneceğimiz şeyler vardı. Son senelerde yatar durumdaydı. O halinde görmek istemedim. Zaten eşi de ziyaretçi kabul etmiyordu. Bundan sonra onun hatırasını daima kalbimizde daima canlı tutacağız. Bizce ölmedi. Bıraktığı eserlerle, filmlerle her zaman karşımızda olacak."

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Münir Özkul ile çok büyük bir dostluğum yoktu ama Amerika'dan geldikten sonra Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu Küçük Sahne'de 4 oyunda birlikte oynadık. Ne kadar özel ve müthiş bir tiyatrocu olduğunu orada keşfettim. Tiyatroda başarılı olduğu gibi Hababam Sınıfı gibi filmleriyle özellikle Tarık Akan, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimleriyle de bir aile haline geldi ve Türkiye'deki insanlarla da bir oldu. Türk halkı ailesinden bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyorum. Türk halkının, hepimizin başı sağ olsun."