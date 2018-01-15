Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando, obüs ve tanklar, Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )

21.01.2018 Burak Milli

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