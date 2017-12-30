Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'Bitcoin' açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bitcoin ile ilgili, "Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak." dedi.

DENİZLİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, asgari ücretle ilgili, "Dünyada bizim gruplarımızda yani OECD, G20 ve dünyanın gelişmiş ülkeleri, dünyanın önde gelen ilk 100-200 ülkesi arasında asgari ücret, yani kişi başına düşen milli gelire göre en yüksek asgari ücreti ödeyebilen ülke Türkiye'dir." dedi.

Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2017 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında, G20 ve OECD ülkeleri arasında dünyanın bir numarası olduğuna dikkati çekerek ihracatta da rekor kırmayı beklediklerini bildirdi.

"1 Ocak tarihi itibarıyla daha net bir rakam ortaya çıkar ama inşallah tarihi rekorumuzu kırarak 2017 yılını tamamlamış olacağız." diyen Zeybekci, ülkede yaşanan atılımlara değindi.

Bakan Zeybekci, "Türkiye kendisine layık görülmeye çalışılan, birilerinin negatif anlamda gönlünden geçen o olumsuzlukların hiçbirini yaşamadan tam anlamıyla bir destan yazdı. İnşallah 2018 yılında da 2017 yılında istediğimiz sonucu elde edemediğimiz, gerek enflasyondaki gerekse istihdamdaki alanlarda da sonuçları göreceğiz." dedi.

Türkiye ekonomisinin artık maniple edilen bir ekonomi olmadığını, spekülasyonlarla idare edilemediğini kaydeden Zeybekci, "Hedefimiz bellidir. 2018'den sonra da artık bence 140-150 milyar dolar aralığındaki ihracat, 10-11 bin dolar arasındaki milli gelir... O daireyi inşallah 2017'de kırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret

Bakan Zeybekci, belirlenen asgari ücretin geçen seneye göre yüzde 14,7 oranında net artışı içerdiğini ifade ederek, "Bu konu da hayırlı olsun diyorum. Gönül ister ki bu çok farklı olsun ama şunun da altını çizerek söylemek istiyorum, dünyada bizim gruplarımızda yani OECD, G20 ve dünyanın gelişmiş ülkeleri, dünyanın önde gelen ilk 100-200 ülkesi arasında asgari ücret, yani kişi başına düşen milli gelire göre en yüksek asgari ücreti ödeyebilen ülke Türkiye'dir. Bu şekilde değerlendirmek lazım." vurgusu yaptı.

2018 yılı dolar kuru beklentileri

Zeybekci, Türkiye'nin döviz tevdiatlarında 220 milyar doların üzerinde varlığı olduğunu ve spekülatif amaçlarla ülkede kur üzerinden birilerinin rant elde etmesine meydan verebilecek bir ortam bulunmadığını vurguladı.

Türkiye'nin kapasite kullanım oranlarında fiziki tavana yaklaşıldığını işaret eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Özel sektör yatırımları yani kapasite artırımını destekleyen yatırımlar hızlı şekilde artacak. 2018 yılında göreceksiniz biz 2017'ye göre de tekrar özel sektör yatırımlarında çok büyük bir ivme yakalayacağız. Onun için bugüne kadar Denizli gerek ihracatta gerekse teşvik belgeleri ve özel sektör yatırımlarında evet biraz durağan bir dönem geçirdik ama güçlü bir başlangıçla 2017 yılında başladı ve 2018 yılında tüm Türkiye ile beraber Denizli de yatırımlarını artırarak yapmaya devam edecek."

Tunus'tan zeytinyağı ithalatına ilişkin eleştiriler bulunduğunu söyleyen Zeybekci, ölçülü eleştirilere saygı gösterdiklerini ancak hiç kimsenin ülkenin Ekonomi Bakanından daha fazla Türk ekonomisini, zeytin üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia edemeyeceğini dile getirdi.

Bitcoin tartışmaları

Dijital para "Bitcoin" hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Dünyada kripto paralar, para niyetiyle kullanılan değerler, baktığımız zaman tekraren söylüyorum, bir zamanlar Türkiye'de saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak en son birileri mutlu oluyordu ama çok üzülen insan oluyordu. (Bitcoin) Bu zaman zaman ortaya çıkan bizim şahit olduğumuz saadet zincirlerinin benzeridir. Bunun global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, vatandaşların bu konuda mağdur olabileceğine işaret ederek, şu uyarıları dile getirdi:

"Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak. Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz."

Zeybekci, enflasyon ve istihdam alanlarında başarılı sonuçlar yakalamayı ümit ettikleri 2018 yılında, özel sektör yatırımlarında yeni tarihi rekorların arka arkaya gelmesini, dış ticaret ve ihracatta tarihi rekorları her ay yakalamayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek, Mustafa Dermencioğlu