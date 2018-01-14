'Gönüllü sigara bıraktırma' mesaisi

ARDAHAN - Günay Nuh

Ardahan Devlet Hastanesinde görevli iki doktor, gönüllü olarak fazladan 3 saat daha mesai yaparak tiryakilere sigara bıraktırmaya çalışıyor.

Türkiye'de sigara kullanımı ve sigara kaynaklı hastalıklar konusunda üst sıralarda yer alan Ardahan'da iki doktor, sigara bırakmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak için mesaileri dışında gönüllü çalışmaya başladı.

Dahiliye Uzmanı Dr. Mürsel Karadavut ile Psikiyatr Hekim Deniz Köprülü, mesaiden sonra perşembe ve salı günleri gönüllü olarak 3 saat poliklinik hizmeti veriyor. Doktorlar, bir hafta önce başladıkları gönüllü hizmetleri ile 5 kişiye sigarayı bıraktırmayı başardı.

"Gönüllü ve özverili davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum"

Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sefa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların gönüllü olarak çalışmasının Ardahan'da sigara tüketiminin fazla olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Meslektaşlarını fedakarlıklarından dolayı kutlayan Gül, şunları kaydetti:

"Ardahan sigara tüketimi ve bu alanda oluşan hastalıklar konusunda üst sıralarda. Bu nedenle bizi bir önlem almaya teşvik etti. İki doktor arkadaşımız sigara bıraktırma hizmeti için gönüllü olarak bize müracaat etti. Bu arkadaşlarımız bu alanda eğitim almış arkadaşlardır. Haftanın iki günü duruma göre 2-3 saat sigara bıraktırma polikliniğinde hizmet vermeye başladılar. Kendilerine bu gönüllü ve özverili davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum."

"Biz de bu mücadelede yer almak istedik"

Dahiliye Uzmanı Dr. Mürsel Karadavut da en temel sağlık sorunlarından birisinin sigara olduğunu belirterek, bununla gönüllü mücadele etmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak son günlerde sigara ile büyük bir mücadele başlatıldığını hatırlatan Karadavut, kendilerinin de buna katkı sunmak istediğini ifade etti. Karadavut, "Biz de bu mücadelede yer almak istedik. Bu nedenle haftanın iki günü mesaiden sonra gönüllü çalışmak istedik. Elimizden geldiğince, idarecilerimizin de teşviki ile sigara bıraktırmaya çalışıyoruz. Mesai içinde yoğun olduğumuz için mesai dışında hizmet vermek istedik. Elimizden geldiğince sigara bıraktırmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

47 yıldır sigara içiyordu

Sigarayı 47 yıldır içtiğini söyleyen 65 yaşındaki Atıf Altun, bir haftalık tedavi ile bu bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Altun, "Doktorlarımızın sayesinde bir hafta içinde sigarayı bıraktım. Artık içmiyorum. Devletimizin bize verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Bize ücretsiz ilaç verdi. Bugün de bıraktık, doktorlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.