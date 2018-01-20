Nizip'ten Galatasaray başkanlığına: Mustafa Cengiz

Sarı-kırmızılı kulübünün 37. başkanı olarak seçilen Mustafa Cengiz, 1949 yılında Gaziantep'te dünyaya gelirken, kamuda ve özel sektörde önemli görevlerde bulundu.

İSTANBUL

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek'le girdiği başkanlık yarışından zaferle ayrılan Mustafa Cengiz, kamuda ve özel sektörde başarılarıyla biliniyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra kamuda görev alan Cengiz, Köy Koop Merkez Birliği'nin kurucu uzmanı olarak çalıştı. Ardından Tanzim Satışlar (TANSA) Genel Müdürlüğü yapan Mustafa Cengiz, 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kamudan ayrılarak özel sektörde iş hayatına atıldı.

Ortadoğu ülkelerine dönük işler yapan Cengiz, akaryakıt sektöründe yoğunlaştı. Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık, İstanbul Ticaret Odası Petrol Meslek Komiteleri'nde sektör temsilciliği görevleri üstlenen Cengiz, Galatasaray Kulübü'nün de aktif üyelerinden biri konumundaydı.

Galatasaray Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliği yaparak yeni tüzük çalışmalarına katkı veren Cengiz, divan kurulu ve genel kurul toplantılarındaki konuşmalarıyla da ön plana çıkıyordu.

Yönetim kurulu

Sarı-kırmızılı kulübü yönetme görevini genel kuruldan alan Mustafa Cengiz, alanında uzman isimleri yönetim kurulu listesine aldı.

Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda, Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak ve Ahmet Ünal Çeviköz asil, Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı ve Arif Badur ise yedek üye olarak yer aldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman