Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz, "Şu ana kadar 26 ülke ile mutabakat zaptımızı imzaladık, 16 ülkede okulları devraldık. An itibariyle 8 bin 900 öğrencimizle eğitime devam ediyoruz." dedi.

ANKARA - Erdal Çelikel

Afrika'daki 26 ülke ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların devri için mutabakat zaptı imzalayan Türkiye Maarif Vakfı, 16 ülkedeki okulların devir işlemlerini tamamladı. Hali hazırda bu okullarda 8 bin 900 öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz, AA muhabirine Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yavuz, saha çalışmalarına bir yıl önce başladıklarını, bu kapsamda Afrika'nın tamamında hızla müzakereler yürüttüklerini dile getirdi. Yavuz, "Şu ana kadar 26 ülke ile mutabakat zaptımızı imzaladık, 16 ülkede okulları devraldık. An itibariyle 8 bin 900 öğrencimizle eğitime devam ediyoruz." dedi.

Mali'de 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren 20 bina ile 18 okul devralındı

Mali'deki çalışmalarının Vakfın dünyadaki en büyük atılımı olduğunu ifade eden Yavuz, FETÖ'nün bu ülkede 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarını sömürerek ve itibarını kullanarak ülke karşıtlığı yaptığını, 15 Temmuz'da da alçaklık ve hainlikle darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Yavuz, FETÖ'nün Afrika'daki en büyük okullarının Mali'de bulunduğuna işaret ederek, bu ülkedeki devralma görüşmelerinin çok çetin geçtiğini, ama 2 ay önce okulları devraldıklarını bildirdi.

Mali'de 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren 20 bina ile 18 okulu devraldıklarını dile getiren Yavuz, "Terör örgütünün her yerdeki okullarını almaya devam edeceğiz." dedi.

Yavuz, Nijer ve Somali'de devraldıkları okullarda ilk mezunlarını verdiklerini de sözlerine ekledi.



