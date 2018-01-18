ByLock'u ağır ceza mahkemesi başkanı yükletmiş

ADANA

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski hakimin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.Ö.C, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan O.Ö.C. savunmasında, üniversiteden mezun olduktan sonra cemaat evlerinde hakimlik ve savcılık sınavına hazırlandığını anlattı.

Bayburt'ta 2014 yılında görev yaparken ağır ceza mahkemesi başkanının kendisine ByLock'u indirmesini söylediğini belirten O.Ö.C, "Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı beni odasına çağırdı. Bana 'Bir uygulama indirmemiz lazım' dedi. ByLock'u indirirken ben onun cemaatten olduğunu ve bunun gizli bir program olduğunu bilmiyordum. Programı 2,5 ay kadar kullandım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık O.Ö.C, ByLock programı üzerinden 2014 yılında yapılan HSYK seçimlerine yönelik birtakım mesajların geldiğini aktararak şunları kaydetti:

"Bank Asya'daki hesabımda 2010 yılından bu yana hesap hareketliliği yoktur. Ben tüm bildiklerimi anlattım. Samimi olarak pişmanım. 2014 yılı sonunda ben bu örgütle ilişkimi kestim. Ben bu cemaat adıyla anılan yapı tarafından hataya düşürüldüğümü beyan ediyorum. Bu yapının insanlara dini konularda hizmet ettiğini düşünmüştüm. Ben bu yapının çözülmesi için 50'ye yakın mahkemede tanıklık beyanında bulundum. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Muhabir: Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu