Düzce İl Jandarma Komutanı Özdemir itirafçı oldu

FETÖ'nün Jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kıdemli albay Özdemir'in itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.

anasayfa > Türkiye 04.01.2018

Düzce İl Jandarma Komutanı Özdemir itirafçı oldu

ANKARA - CANKUT TAŞDAN

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir, itirafçı oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Özdemir'in, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.

Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhabir: Cankut Taşdan

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