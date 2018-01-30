Eşi ve oğlunun araba taksitlerini FETÖ ödemiş

ANTALYA

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi (AÜ) rektörü İsrafil Kurtcephe'nin eşi ve oğlunun araba taksitlerinin, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan ACCA isimli dernekçe ödendiği iddia edildi.

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla hazırlanan ve Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Akdeniz Üniversitesindeki bir kısım yolsuzlukların soruşturulduğu dosyaya yer verildi.

Dosya kapsamında yapılan çalışmalarda, Afrika Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ACCA) ve bu dernek aracılığıyla Afrika ülkelerinde faaliyette bulunan firmaların tamamının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirtildi.

İddianamede, Kurtcephe ile birlikte H.O, M.D, M.H, M.C, A.Ö, Ö.G, B.A. gibi kişilerin paralel yapılanma içerisinde yer alanlarla irtibatlı olduklarının anlaşıldığına işaret edildi.

Kurtcephe'nin danışmanlığını yapan M.D'nin, A.Ö'ye yönlendirdiği kişilerin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yapım ve hizmet alım işlerinin verildiği, bunun karşılığında aracı olan şahıslardan ACCA isimli derneğe bağış adı altında para yatırtarak menfaat sağladığının tespit edildiği öne sürüldü.

Elde edilen gelirle eski rektörün eşi K.K'ye ait araç ile oğlu T.K'ye ait araçların taksitlerinin ödendiğinin belirlendiği kaydedildi.

Gülen'den eski rektöre cennet garantisi

İddianamede ayrıca şüphelinin, ABD seyahatiyle ilgili yapılan tespitlerin sorulması üzerine beyanlarında değişiklik yaptığı da anlatılıyor.

Yapılan tespitlerin doğru olduğunu kabul eden eski rektörün ifadesinde, örgütün "Antalya il imamı" olduğu saptanan firari sanık Hasan Tarık Şen'in, rektörlük makamında yaptıkları görüşme esnasında kendisine "Sizi hocaefendi ile tanıştıralım" teklifi üzerine, "Tamam olur" diye cevap verdiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Kurtcephe'nin, ziyarette teröristbaşı Fetulllah Gülen'in yanlarına gelerek "Hoşgeldiniz" dediğini, Hasan Tarık Şen'in de Gülen'e kendisini ve yanındakini göstererek, "Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe ve Rektör Yardımcısı Abdullah Aziz Ergün yanınıza geldiler" tanıttığı belirtildi.

Kurtceple'nin ifadesini şöyle sürdürdüğü kaydedildi:

"Fetullah Gülen ise 'İşleriniz nasıl üniversitede neler yapıyorsunuz ne gibi bilimsel çalışmalarınız var?' şeklinde sorular sordu. Bunun üzerine ona yapılan işlemleri ve bilimsel çalışmaları yaklaşık yarım saat kadar süre ile anlattım. Fetullah Gülen, 'Türk milletine büyük hizmetler yapmışsın cennette ala bir yer kazanmışsın bundan sonra ibadet yapmana gerek yok' dedi. Bunun üzerine ona bir cevap vermedim ancak zihninden "Kimin cennete gireceğini Allah bilir, bu adam bunları söylüyorsa Müslüman olamaz' diye geçirdim."



Muhabir: Gülsem Adam, Levent Kişi