Eski HSYK üyesi Tosun bin lira himmet vermiş

FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun, telefonuna ByLock'u HSYK'dan sorumlu Nazmi Dere'nin yüklediğini, her ay 500 ila 1000 TL arasında himmet verdiğini söyledi.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK Üyesi Kerim Tosun, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Tosun'un avukatı da katıldı.

Duruşmada, Yargıtay Savcısı, sanık hakkındaki iddianamenin özetini okudu.

İddianamede, Tosun'un, örgütün himmet toplanan ve talimatların verildiği toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında bulunduğu, aynı şekilde 2014'te de örgütün talimatıyla HSYK üyeliğine aday olup kazandığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle amaçları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen sanık Tosun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde 3. sınıfta, sonradan HSYK Genel Sekreterliği de yapan Mehmet Kaya ile tanıştığını, onun davetiyle sohbet toplantılarına gittiğini, cemaati ilk bu dönemde duyduğunu söyledi.

Tosun, bu toplantılara sonradan Yargıtay Genel Sekreterliği yapan Aydın Boşgelmez'in de katıldığını anlattı.

Selçuk Üniversitesinde asistanlık ile hakimlik sınavını aynı anda kazandığını ifade eden Tosun, Konya'da sonradan Yargıtay üyesi olan Mesut Kundakçı ile aynı evde kaldığını, bu eve pek çok stajyerin geldiğini ancak cemaat evi olmadığını savundu.

Asistanlığı bırakıp hakimlik için eğitim merkezine gittiğini anlatan Tosun, Mehmet Kaya'nın davetiyle birkaç kez daha toplantılara katıldığını, bu toplantılarda "hayır parası" adıyla para verdiklerini bildirdi.

Cemaat ile 1991-2005 yıllarında temasının olmadığını öne süren Tosun, 2005'te Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına geldikten sonra Mehmet Kaya'nın ailece davette bulunduğunu, Kaya, Boşgelmez ve eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin de yer aldığı toplantılara katıldığını kaydetti.

Yargıtay üyeliği için yapılacak seçim öncesinde Mehmet Kaya'nın davetiyle bir araya geldiklerini ve seçimde neler yapabileceklerini konuştuklarını beyan eden Tosun, cemaat üyelerinin, "Ahmet Kahraman (dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı) karşı çıkmasına rağmen, senin için uğraşacağız." dediklerini ve kendisinin de bu dönemde Yargıtay üyesi seçildiğini belirtti.

Bu dönem katıldığı toplantılarda himmet parasını Nazmi Dere'ye ödediklerini ifade eden Tosun, kendisinin 500 lira ile bin lira arasında para verdiğini söyledi.

"Dere'nin üst konumda olduğu belliydi"

Tosun, "Nazmi Dere'nin üst konumda olduğu belliydi. Toplantılara zaman zaman gelirdi. 17-25 Aralık sürecinden sonra bir veya iki kez toplantıya gittim. Toplantılar azalmıştı. Öğrendim ki ByLock kullanmaya başlamışlar. O yüzden toplantılara gerek kalmadı diye düşünüyorum." dedi.

Yargıtay üyeliği yaptığı dönemde bir dosyayla ilgili gelen talebi de anlatan Tosun, "Eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu, bana dairede 'Kartal Abi'nin selamı var, şu dosyada Mehmet Emin Karamehmet'in yurt dışı kararını kaldıralım.' dedi. Kartal'ın kim olduğunu sordum. Yargıtay sorumlusu İlyas Şahin olduğunu söyledi. Dosyaya göre mümkün olmadığını belirttim." şeklinde konuştu.

HSYK üyeliği için 2014'te yapılan seçimlerde Nazmi Dere'nin kendisinden aday olmasını istediğini belirten Tosun, ilk başta istememesine karşın sonradan ikna olduğunu ve aday olup seçildiğini kaydetti.

Tosun, HSYK üyeliği döneminde Nazmi Dere'nin daveti üzerine yemeğe gittiğini, Dere'nin telefonuna ByLock kurmaya çalıştığını ancak telefonunun işletim sistemi nedeniyle bunu yapamadığı için programı yükleyip geri getirdiğini anlattı.

Programdan ayet ve hadisler paylaşıldığını, ayrıca yemek davetlerinin de buradan yapıldığını ifade eden Tosun, programı 2 ay kullandığını, bir gazetede okuduğu haberden sonra hemen sildiğini savundu.

HSYK üyeliğinden sonra kendisiyle daha sık ilgilenmesi nedeniyle Nazmi Dere'nin, HSYK sorumlusu olduğunu anladığını dile getiren Tosun, HSYK üyesiyken katıldığı toplantılarda da para toplandığını, kendisinin 2 bin lira civarında para verdiğini kaydetti.

Tosun, HSYK üyelerinin maaşları çok olduğu için daha fazla ödeme istendiğini, maaşının yüzde 10-20'sini verdiğini belirterek, bu paraların "Afrika'da okul açıyoruz. Fakir çocuklara yardım ediyoruz." denilerek alındığını, kendisinin de zekat olarak verdiğini ifade etti.

HSYK üyeliği döneminde Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Metin Özçelik gibi yanlış işler yaptığını düşündüğü kişiler hakkındaki kararlara muhalif kalmadığını savunan Tosun, görev yaptığı 3. Dairenin dosyalara da pek etkisinin olmadığını ileri sürdü.

Tosun, sivil yargı imamlarının bulunduğunu da Aydın Boşgelmez'den duyduğunu, Boşgelmez'in, İlyas Şahin'in yanına gelen bir sivil imamdan söz ettiğini söyledi.

Önceki aşamalarda verdiği ifadeleri de kabul eden Tosun, elektronik kelepçenin çıkarılarak farklı bir adli kontrol uygulanması talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Buna göre, sanığın konutu terk etmeme yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırılarak, haftada bir kolluğa imza verme şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur ve Mustafa Kemal Özçelik ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 7 Mayıs 2018'e bırakılması kararlaştırıldı.