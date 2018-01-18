Evi yanan yaşlı adam için seferber oldular

BOLU

Bolu Valisi Aydın Baruş, ilçeye bağlı Ordular köyünde oturan ve çıkan yangın sonrası evini kaybeden Meşe ailesinin, kent merkezinde bulunan evlerine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yanan evin tüm eksikliklerinin tamamlanacağını ve kısa bir sürede oturulur hale getirileceğini ifade eden Baruş, yangın sırasında sağ elinden yaralanan ancak doktora gitmeyen Ali Meşe'yi, kendi makam aracıyla Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi ettirdi.

Kedisine sarılıp evinin yanışını izledi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istenen yaşlı adam, yangından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle evinin yanışını izledi. 17.01.2018

Tedavi işleminin ardından yeniden Ali Meşe ile konuşan Vali Baruş, "Yaşlılarımız bizlere dualarıyla güç veren velinimetimizdir. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarıyla ilgilenmek bizim görevimizdir." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kar altında kedisiyle evsiz kalan 83 yaşındaki Ali Meşe'ye gerekli desteğin verilmesi için devreye girdi https://t.co/gY0X24EgjG pic.twitter.com/Rn1LbTpde9 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 17 Ocak 2018

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ali Meşe'nin ihtiyaçlarının karşılandığını, kedi için de mama, şampuan, taşıma çantası ve puset desteği verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ali Meşe'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuştu.

Evi yanan yaşlı adamın, kucağına aldığı kedisiyle çekilen fotoğrafı paylaşan Kalın, "Bolu Valimizle görüştüm. Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah. Büyük geçmiş olsun. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün." ifadelerini kullanmıştı.

Kızılay Ekiplerimiz Ali Dedemize ihtiyaçlarını ulaştırdı. Kediciğimiz de mama, şampuan, taşıma çantası ve pusetine kavuştu. Valiliğimiz ile koordineli barınma ihtiyaçlarına da destek olacağız. Kızılay çınarına yaslanıp bir soluklansın hele, iyi uykular dedecim❤️ pic.twitter.com/wEbvrHKeZ5 — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 17 Ocak 2018

Kedisinin kurtulması teselli olmuştu

İlçeye bağlı Ordular köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, tek katlı ahşap evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istemiş, bu sırada alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangını gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev kullanılamaz hale gelmiş, Meşe ise yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli olmuştu.

Ali Meşe, söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşları içinde izlemişti.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz