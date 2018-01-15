FETÖ sanığından 'hesabım hacklendi' savunması

GAZİANTEP

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi'ne yönelik aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 8'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" yada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılması talep edilen, aralarında profesör ile doçentlerin de yer aldığı 8'i tutuklu 26 sanık katıldı.

Söz alan tutuklu sanık Osman Şenyurt, öğretmen olması nedeniyle Zirve Üniversitesinin tanıtım programına katıldığını ve ideallerini çok beğendiği için üniversitede çalışmaya başladığını söyledi.

Beyin göçünün geri döndürülmesi gibi idealleri olduğunu iddia eden Şenyurt, "Türkiye'de hiç olmadığını söyledikleri bir laboratuvar Amerika'dan getirilmişti. 10 milyon avro değerindeki proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmişti. 17-25 Aralık'tan sonra söylenenleri siyasi söylemler gibi düşündüm ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra üniversitesinin KHK ile kapatılmasıyla FETÖ bağlantısını anladım. Ancak öncesinde en ufak bir terör söylemi olsaydı orada durmazdım." diye konuştu.

"Kurumları özellikle seçmedim"

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığın FETÖ elebaşının fotoğrafını profil fotoğrafını yaptığını belirtmesi üzerine Şenyurt şunları kaydetti:

"Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bana gönderilen linki tıkladığımda Twitter kontrolümü kaybettim, hiç tanımadığım kişileri takip ettiğimi fark ettim. 2016 yılının Mart ayı gibiydi, daha sonra Fetullah Gülen'in profil fotoğrafı yapıldığını gördüm. Twitter'dan yardım istedim. Siber suçlara şikayette bulunmam gerektiğini bilmiyordum. Daha sonra hesabı kapattım."

Başkan Durmaz'ın Facebook hesabındaki paylaşımları sorması üzerine sanık hatırlamadığını öne sürdü. Durmaz'ın sanığın meslek hayatı boyunca sürekli FETÖ iltisaklı kurumlarda çalıştığını hatırlatması üzerine Şenyurt, kurumları özellikle seçmediğini öne sürdü.

Bank Asya'ya para yatırmak iddiasıyla ilgili de sanık Şenyurt, "İki araca sahiptik. Birikim yapmak için birini sattık. Evden de memnun değildik. Üniversiteye yakın olması nedeniyle Antepia'ya taşındık." dedi.

Başkan Durmaz'ın "Birikim yapmak için Antepia'ya mı taşındınız? Ne kadar kira veriyordunuz?" sorusu üzerine sanık kirasının bin lira olduğunu daha sonra tanıdık birisi aracılığıyla 850 lira kirası olan eve taşındıklarını belirterek, FETÖ elebaşının bankaya para yatırma çağrısından haberi olmadığını savundu.

Sanık Şenyurt, gizli tanık Kılıç'ın ifadelerinin doğru olmadığını iddia ederek, iş toplantılarını cemaat toplantıları olarak değerlendirmiş olabileceğini kaydetti.

"Kapandığına çok üzüldüm"

Sanık, yurt dışı çıkışlarıyla ilgili de üniversiteyi tanıtım amaçlı gittiğini anlattı.

Başkan Durmaz'ın "Üniversiteyi çok mutlu şekilde anlatıyorsun" demesi üzerine sanık Şenyurt, "Zevk alarak görev yaptım. Ülkenin gelişmesi adına çok güzel eylemler. Kapatıldığına çok üzüldüm ama terörle iltisaklı olduğunu öğrenmemle bütün hayallerimiz suya düştü. Ülkem adına üzüldüm." şeklinde ifade verdi.

Başkan Durmaz'ın "terörden gelen parayla kurulmuş olabilir mi?" sorusuna da sanık vakıf üniversitelerinin bağışlarla kurulduğunu dile getirdi.

Sanık Şenyurt, "FETÖ diye bir terör örgütü var mı?" sorusuna da "Bildiğim kadarıyla Yargıtay kararıyla kesinleşmiş bir örgüt var. Medyada çıkan bilgilere göre ve gördüğümüz kadarıyla elebaşı Fetullah Gülen'dir." diye cevap verdi.

Muhabir: Adsız Günebakan