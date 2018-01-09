FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 4 kişi tutuklandı.

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Gavurağılı mevkisinde 5'i çocuk 12 kişinin durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Gruptan bazılarının kaçmaya çalışması üzerine gözaltına alınan şüphelilerin, Eşen Karakol Komutanlığında kimlik kontrolü yapıldı.

Şüphelilerden Şenol U, Oğuzhan P, Hüseyin S. ve Mahmut A'nın FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Gruptaki 5 çocuk ile 3 kadın ise serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Hüseyin S, Mahmut A, Şenol U. ve Oğuzhan P. çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Hüseyin S. ile Mahmut A. tutuklanmalarının ardından haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Amasya'ya gönderildi.

Muhabir: Ali Rıza Akkır